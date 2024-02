Renato Gaúcho admite méritos do Inter em derrota do Grêmio, mas critica falta de VAR

Na noite do último domingo, o Internacional bateu o Grêmio por 3 a 2 com diversos lances polêmicos, entre eles, um pênalti marcado já nos acréscimos do segundo tempo. Na cobrança, Alan Patrick converteu e garantiu a vitória dos Colorados.

Após o duelo, o técnico Renato Gaúcho reconheceu os méritos de seu adversário, mas ficou na bronca com a arbitragem.

"Não vou tirar os méritos do Internacional. Foi bem e jogou melhor que o Grêmio na maior parte do jogo. O que não dá para admitir foram os erros que aconteceram no jogo", disse.

"Colocaram o VAR justamente para ajudar e vou elogiar o Daronco, que é um dos melhores árbitros do Brasil, mas sem o VAR fica difícil. Com o VAR, o resultado seria diferente, mesmo com o Internacional jogando melhor. Ninguém está tirando os méritos do Internacional e do Coudet, mas são esses detalhes que fazem a diferença no jogo", completou.

O regulamento do Campeonato Gaúcho prevê que o VAR seja utilizado apenas a partir das quartas de final da competição. Renato Gaúcho falou sobre o modelo adotado pela Federação.

"No estadual, no século 21, entendo que muitos clubes do interior não têm condições de colocar VAR nos jogos, mas aí a Federação deveria bancar ou deixar acertado no início da competição que o Gre-Nal terá VAR. Aí eu pergunto, o que a Federação faz? Nada!" falou.

Agora, o próximo compromisso do Grêmio está marcado para quarta-feira, às 20h (de Brasília), contra o São Luiz, pela decisão da Recopa Gaúcha.