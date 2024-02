Rayssa Leal e Filipe Toledo são indicados ao Prêmio Laureus

Dois dos grandes heróis dos esportes radicais do Brasil foram indicados pelo segundo ano consecutivo ao Laureus World Sports Awards. O bicampeão mundial de surf Filipe Toledo e a adolescente mais emocionante do skate Rayssa Leal estão entre os maiores esportistas do mundo selecionados para os Prêmios 2024, que serão entregues em Madri no dia 22 de abril.

As nomeações de Toledo e Leal para o Prêmio Laureus, o mais prestigiado prêmio individual do esporte, foram anunciadas hoje em Madri, juntamente com estrelas "blue chip" como Novak Djokovic, Lionel Messi, Max Verstappen, Erling Haaland, Simone Biles, Mikaela Shiffrin, Faith Kipyegon e Jude Bellingham.

Filipe e Rayssa, indicados ao prêmio Laureus Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano são duas das estrelas esportivas mais populares do Brasil.

O imparável Toledo conquistou seu segundo título mundial consecutivo em 2023, estabelecendo-se como o surfista a ser batido. Seu sucesso reflete os sucessos consecutivos de John John Florence em 2016 e 2017. O intenso confronto de Toledo contra o australiano Ethan Ewing foi sem dúvida o destaque da temporada, quando os movimentos poderosos de Ewing encontraram a sutileza de Toledo. No final, os 9,00 quase perfeitos de Toledo garantiram o título. Toledo anunciou recentemente que vai tirar um ano de folga para uma "pausa mental".

Rayssa Leal mostrou mais uma vez que está destinada a se tornar uma das maiores skatistas. No ano passado, aos 15 anos, ela somou a sua medalha de prata olímpica de 2021 ao conquistar seu primeiro ouro no Campeonato Mundial de Skate de Rua em Sharjah. Ela também ganhou seu segundo ouro nos X Games em Chiba, no Japão, na competição de rua. Seu ano terminou com dois grandes momentos. Ela conquistou a medalha de ouro de rua na primeira participação da modalidade nos Jogos Pan-Americanos, em outubro, e uma semana depois venceu o STU Open, no Rio de Janeiro.

Tony Hawk, membro da Laureus World Sports Academy e lenda do skate, disse: "O Brasil tem produzido consistentemente alguns dos maiores talentos em esportes de ação, e Filipe e Rayssa são excelentes exemplos. Filipe já foi campeão mundial e Rayssa está no caminho certo para vencer grandes eventos nos próximos anos, tendo acabado de completar 16 anos. Ela ganhou uma medalha de prata olímpica em Tóquio e é a favorita ao ouro em Paris. Seu talento até agora é incomparável. Não é de admirar que ela e Filipe tenham sido indicados novamente".

Além de competirem entre si pelo prestigiado prêmio Laureus Melhor Atleta nos Esportes de Ação do Ano, há outros quatro indicados: a skatista australiana Arisa Trew, a primeira competidora feminina a conseguir um 720 em competição; a campeã mundial de surf feminino Caroline Marks; a vencedora de 2022, a campeã mundial de BMX Bethany Shriever; e Kirsten Neusch?fer, da África do Sul, que se tornou a primeira mulher a vencer uma regata solo de volta ao mundo através dos três grandes cabos, pós vitória na Corrida do Globo de Ouro.

A Laureus Sport for Good está no centro do movimento Laureus e apoia mais de 300 programas em todo o mundo. Desde a sua criação, impactou positivamente a vida de mais de seis milhões e meio de jovens. Todos os anos, a critério da Laureus Academy, o prêmio Laureus Sport for Good vai para um desses programas. Este ano um dos programas selecionados é o Instituto Bola Pra Frente, de Deodoro, no Rio de Janeiro, fundado pelo vencedor da Copa do Mundo, Jorginho. Há 23 anos atua em comunidades vulneráveis, utilizando o esporte e a cultura como ferramentas para desenvolver habilidades de aprendizagem, habilidades motoras, trabalho em equipe, vida saudável, conhecimentos gerais e direitos de cidadania.

Este ano é a 25ª edição dos Laureus World Sports Awards, a mais prestigiada homenagem individual em todos os esportes. A icônica estatueta do Laureus continua a ser o padrão-ouro para as estrelas do esporte mundial que esperam ver seu nome junto à lista de vencedores que inclui muitos dos maiores nomes de todos os tempos.

Entre os nomeados revelados hoje em Madri. a lista de finalistas do prêmio Laureus Melhor Atleta Homen do Ano inclui a super estrela do futebol Lionel Messi, o tenista Novak Djokovic, quatro vezes vencedor deste prêmio, que venceu três eventos de Grand Slam em 2023, o campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen e o prolífico artilheiro do Manchester City, Erling Haaland.

A ginasta americana Simone Biles foi indicada para o prêmio Laureus Retorno do Ano depois de retornar de seu próprio afastamento por problemas de saúde mental para ganhar quatro medalhas de ouro no Campeonato Mundial em outubro. Se ela ganhasse a Estatueta Laureus em abril, seria seu quarto prêmio, depois de ganhar três vezes o Prêmio Esportista do Ano.

O sucesso histórico da Espanha na Copa do Mundo Feminina da FIFA em agosto passado resultou em três nomeações. A Seleção Feminina da Espanha entrou na lista para o prêmio Laureus Equipe do Ano, Aitana Bonmatí, que ganhou a Bola de Ouro como melhor jogadora do torneio, é uma das favoritas ao prêmio Laureus Melhor Atleta Mulher do Ano e Salma Paralluelo, eleita a melhor jovem jogador de futebol na Copa do Mundo, é nomeado para o prêmio Laureus Revelação do Ano.

A Espanha enfrenta uma forte competição pela Laureus Melhor Equipe do Ano, contra o Manchester City, vencedor da UEFA Champions League, os Springboks, que venceram o quarto Campeonato do Mundo de Rugby, um recorde, a seleção masculina de basquetebol da Alemanha, os vencedores do Campeonato do Mundo da FIBA, a Oracle Red Bull Racing e o Equipe Europeia da Ryder Cup.

Na categoria Laureus Melhor Atleta Mulher do Ano Aitana Bonmatí enfrenta três atletas que conquistaram medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Atletismo: a corredora queniana de 1.500 metros, Faith Kipyegon, e as velocistas Sha'Carri Richardson, dos EUA, e Shericka Jackson, da Jamaica. Também foram indicadas: a estrela do tênis polonesa Iga ?wi?tek e a brilhante esquiadora americana Mikaela Shiffrin.

Além de Salma Paralluelo, os nomeados para o Laureus Revelação do Ano incluem o notável Jude Bellingham, do Real Madri, que ganhou o prémio 'Golden Boy' como o melhor jogador de futebol sub-21 da Europa. Ele marcou em sua estreia na La Liga e na Liga dos Campeões e também em seu primeiro El Clásico contra o Barcelona, em outubro. Ele fez dez gols em suas primeiras dez partidas pelo Real Madri. A estrela da Colômbia na Copa do Mundo Feminina, Linda Caicedo, integrante da equipe da Liga F do Real Madri, também é uma das indicadas.

Seis nomeados são selecionados em cada uma das sete categorias por votação dos meios de comunicação mundiais, 1.300 dos mais célebres jornalistas e radiodifusores do mundo. Os vencedores são então escolhidos numa votação secreta pelos 69 membros da Laureus World Sports Academy, uma coleção única de muitas das maiores lendas do esporte, do passado e do presente. Todos os anos também há vários Prêmios Discricionários que são apresentados pelos Membros da Academia.

A lista completa dos indicados:

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ATLETA HOMEM DO ANO

Novak Djokovic (Sérvia) Tênis - ganhou três Grand Slams, terminando 2023 com um recorde de 24 títulos.

Mondo Duplantis (Suécia) Atletismo - melhorou duas vezes seu próprio recorde mundial de salto com vara e conquistou seu segundo título mundial

Erling Haaland (Noruega) Futebol - seus 52 gols lideraram a tríplice coroa do Manchester City

Noah Lyles (EUA) Atletismo - venceu os 100, 200 e o revezamento 4 x 100 metros no Campeonato Mundial de Atletismo

Lionel Messi (Argentina) Futebol - recorde da oitava Bola de Ouro e recorde do 44º troféu conquistado

Max Verstappen (Países Baixos) Automobilismo - venceu três campeonatos mundiais consecutivos de Fórmula 1

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ATLETA MULHER DO ANO

Aitana Bonmatí (Espanha) Futebol - venceu a Copa do Mundo, a Liga dos Campeões e o Campeonato Espanhol, além da Bola de Ouro

Shericka Jackson (Jamaica) Atletismo - ganhou o ouro nos 200 metros no Campeonato Mundial

Faith Kipyegon (Quênia) Atletismo - primeira mulher a ganhar uma dobradinha nos 1.500 e 5.000 metros no Campeonato Mundial

Sha'Carri Richardson (EUA) Atletismo - medalhas de ouro nos 100 e no revezamento 4 x 100 metros

Mikaela Shiffrin (EUA) Esqui alpino - tornou-se a maior vencedora de todos os tempos em Copas do Mundo

Iga ?wi?tek (Polônia) Tênis - venceu na França e recuperou o posto de número 1 do mundo no WTA Finals

PRÊMIO LAUREUS DE EQUIPE DO ANO

Equipe da Europa Ryder Cup - Golfe - recuperou o troféu com uma exibição dominante em Roma

Seleção Masculina de Basquete da Alemanha - Campeões da Copa do Mundo da FIBA após vitórias surpreendentes sobre os EUA e a Sérvia

Manchester City (Reino Unido) Futebol - tripla conquista da Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões

Oracle Red Bull Racing Formula One Team (Áustria) - segundo título consecutivo de construtores após vencer todas as corridas, exceto uma

Springboks (África do Sul) Rugby - vencedores da quarta Copa do Mundo, um recorde



Seleção Feminina de Futebol da Espanha - Vencedoras da Copa do Mundo na Austrália após um torneio que mudou o jogo

PRÊMIO LAUREUS DE REVELAÇÃO DO ANO

Jude Bellingham (Reino Unido) Futebol - vencedor do prêmio Golden Boy para a nova estrela do Real Madrid

Linda Caicedo (Colômbia) Futebol - disputou a Copa do Mundo sub-17, sub-20 e sênior no mesmo ano

Coco Gauff (EUA) Tênis - seu primeiro título de Grand Slam foi no US Open, aos 19 anos

Qin Haiyang (China) Natação - venceu as provas do nado peito (50, 100 e 200 metros) no Campeonato Mundial

Josh Kerr (Reino Unido) Atletismo - surpreendeu o favorito Jakob Ingebrigtsen ao vencer o título mundial nos 1.500 metros

Salma Paralluelo (Espanha) Futebol - vencedora do prêmio FIFA Young Player Award de melhor jogadora jovem da Copa do Mundo

PRÊMIO LAUREUS DE RETORNO DO ANO

Simone Biles (EUA) Ginástica - após uma ausência de dois anos, voltou a ganhar quatro medalhas de ouro no Campeonato Mundial

Sébastien Haller (Costa do Marfim) Futebol - recuperado do diagnóstico de câncer para retornar ao Borussia Dortmund

Katarina Johnson-Thompson (Reino Unido) Atletismo - ganhou o ouro no heptatlo no Campeonato Mundial após várias lesões

Siya Kolisi (África do Sul) Rugby - recuperou-se de uma lesão no LCA para levar seu país à glória na Copa do Mundo

Jamal Murray (Canadá) Basquete - depois de 18 meses afastado, ganhou o campeonato da NBA com o Denver

Markéta Vondroušová (República Tcheca) Tênis - venceu Wimbledon como jogadora não cabeça de chave após uma série de lesões

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR PARATLETA DO ANO

Simone Barlaam (Itália) Natação - seis medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica

Danylo Chufarov (Ucrânia) Natação - dois recordes mundiais, três medalhas de ouro no Campeonato Mundial de Natação Paralímpica

Diede de Groot (Países Baixos) Tênis - terceiro Grand Slam consecutivo no calendário do tênis em cadeira de rodas

Luca Ekler (Hungria) Atletismo - medalhas de ouro nos 200 e 400 metros, além de salto em distância, no Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico

Nicole Murray (Nova Zelândia) Ciclismo - campeã na estrada e na pista em 2023



Markus Rehm (Alemanha) Atletismo - sexto título mundial e 14º recorde mundial no salto em distância

PRÊMIO LAUREUS DE MELHOR ATLETA NOS ESPORTES DE AÇÃO DO ANO

Rayssa Leal (Brasil) Skate - ouros nas ruas em três grandes campeonatos em 2023

Caroline Marks (EUA) Surfe - primeiro título mundial para uma estrela em ascensão

Kirsten Neusch?fer (África do Sul) Vela - primeira mulher a vencer uma regata solo de volta ao mundo passando por três grandes cabos

Bethany Shriever (Reino Unido) BMX - recuperou seu título mundial em Glasgow

Filipe Toledo (Brasil) Surfe - defendeu seu título mundial na Califórnia



Arisa Trew (Austrália) skate - jovem de 13 anos é a primeira skatista a aterrissar o 720 em uma competição

PRÊMIO LAUREUS ESPORTE PARA O BEM

Programas indicados por um painel de seleção especializado; a Laureus Academy seleciona o vencedor

Bola Pra Frente (Brasil) Multiesporte x Empregabilidade - usando o esporte e a educação para aumentar as oportunidades para os jovens

Dancing Grounds (EUA) Dança x Integração social - defesa da justiça social por meio da dança

Fundación Rafa Nadal (Espanha) Tênis x Educação - uso do esporte em Mallorca e na Índia para capacitar os jovens

ISF Cambodia Futebol x Educação - quebrando o ciclo da pobreza por meio do poder do futebol

Justice Desk Africa (África do Sul) Multiesporte x Direitos Humanos - capacitação de jovens para defender seus direitos humanos por meio do esporte

Obiettivo Napoli (Itália) Multiesporte x Inclusão - desenvolvimento de habilidades sociais em jovens em situação de exclusão e dificuldades