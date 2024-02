Quem foi bem e quem foi mal na vitória do Santos contra o São Bernardo

O Santos venceu mais uma no Paulistão. Ontem (25), em um MorumBis lotado, o Peixe bateu o São Bernardo por 2 a 1 e se manteve na liderança geral do Estadual. O UOL elegeu um destaque positivo e um negativo do time no duelo.

Quem foi bem

Julio Furch: o argentino fez sua melhor partida na temporada. Ele entrou no segundo tempo e conseguiu fazer bons pivôs no ataque para armar as jogadas ofensivas do Peixe. Deu a assistência para o gol de Willian Bigode, que decretou a vitória.

Quem foi mal

Gil: o zagueiro estava perto de Romisson, que deu o chute que bateu na trave e depois bateu nas costas de João Paulo, empatando o jogo para o São Bernardo. Poderia ter encurtado o espaço.