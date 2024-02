PVC: Torcida do Palmeiras vai ao MorumBis, mas não gosta da Arena Barueri

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou no De Primeira que a torcida do Palmeiras prefere ir ao MorumBis do que à Arena Barueri. Ele comentou a declaração de Leila Pereira sobre onde jogar durante as obras no Allianz Parque e apontou conflito de interesses na relação da presidente do clube com o estádio do qual ela é concessionária.

PVC mostrou que os 5 piores públicos recentes do Palmeiras foram em Barueri. Em contrapartida, o maior público do Verdão no ano passado foi no MorumBis. Segundo ele, esse é apenas um dos problemas em jogar na arena que fica na região metropolitana de São Paulo.

Ela escancarou o conflito de interesses. É verdade que ela estaria reformando Barueri se não fosse o problema no Allianz Parque, mas a torcida do Palmeiras não gosta de Barueri e eu vou dar os números que mostram isso. O segundo ponto é que, no ano passado, o maior público do Palmeiras foi no Morumbi e quem levou o Palmeiras para o Morumbi, por um acordo costurado com a diretoria do São Paulo, foi a presidente Leila Pereira. Então, não é verdade que se você não tivesse Barueri você teria que ir para o interior de São Paulo — para Ribeirão Preto, São José do Rio Preto ou para Presidente Prudente. Poderia ir para o Morumbi, o Santos jogou ontem no Morumbi. Se o Santos jogou ontem no Morumbi, o Palmeiras poderia ter jogado no Morumbi no sábado. É uma opção Barueri, e é uma opção que tem problemas.

Primeiro problema: houve inundação, inundou o estacionamento. Segundo problema, e isso se trata de ouvir a torcida do Palmeiras — os cinco piores públicos do Palmeiras no pós-pandemia foram em Barueri. PVC

Barueri: 5 piores públicos recentes do Palmeiras

1 - Palmeiras x Juazeirense (2022): 14.960 pagantes.

2 - Santos (2023): 17.049 pagantes.

3 - Palmeiras x Athletico (2023): 17.301 pagantes.

4 - Palmeiras x Mirassol (2024): 11.774 pagantes.

5 - Palmeiras x Ituano (2024): 8.879 pagantes.

Nota da redação: Em fevereiro do ano passado, no clássico contra o Santos pelo Paulistão, o Palmeiras teve um público de 49.241 torcedores no MorumBis. Em abril, no jogo contra o Cerro Porteño pela Libertadores, o Alviverde levou 42.340 pessoas ao estádio do Morumbi.

