Punição do Everton no Campeonato Inglês é reduzida de 10 para seis pontos

Em outubro de 2023, a Premier League comunicou que o Everton havia violado regras de lucratividade e sustentabilidade da competição na temporada 2021/2022 e, como punição, perderia 10 pontos na atual edição do Campeonato Inglês. No entanto, nesta segunda-feira, o clube inglês informou que esta penalidade foi reduzida.

"O Everton pode confirmar que um Conselho de Apelação concluiu que a dedução de pontos imposta por uma comissão independente da Premier League em novembro será reduzida de 10 pontos para seis pontos, com efeito imediato", escreveram em um comunicado.

Esta punição havia sido a mais rigorosa da história da competição. Na época, o Everton acreditou que a entidade "impôs uma sanção esportiva totalmente desproporcional e injusta".

Com a decisão, o time alcançou os 25 pontos no Campeonato Inglês e pulou da 17ª para a 15ª colocação na tabela. Nottingham Forest e Brentford foram os clubes que perderam uma posição.

O primeiro compromisso do Everton no Campeonato Inglês após ter a punição reduzida será contra o West Ham, no próximo sábado. A bola rola às 12h (de Brasília) no Goodison Park, em Liverpool.