Corinthians depende de rival para sobreviver no Paulistão; veja cenários

A 10ª rodada do Campeonato Paulista dificultou de vez a vida do Corinthians, que perdeu para a Ponte Preta e pode ficar fora das quartas de final já na quarta-feira (28). O fim de semana, por outro lado, foi bom para o Palmeiras, que garantiu sua vaga na próxima fase.

Os cenários dos grandes

O Corinthians pode ser "eliminado" do sofá. Na quarta, Inter de Limeira e São Paulo jogam por rodada atrasada, e uma vitória da equipe do interior tira qualquer chance de classificação alvinegra no Grupo C, que ainda tem Bragantino e Mirassol.

Mesmo com um jogo a menos, o rival corintiano não vive vida tão fácil assim. O Tricolor é vice-líder do Grupo D com 15 pontos e só supera o São Bernardo pelo saldo de gols — uma derrota, portanto, pode tirar o time de Thiago Carpini da zona que dá vaga nas quartas. O Novorizontino, com 18 pontos, está no topo da chave.

O Palmeiras passa por um momento tranquilo. O Alviverde, que também jogou apenas nove vezes, bateu o Mirassol e garantiu a sua classificação de maneira antecipada. Uma vitória sobre a Portuguesa na quarta pode decretar o 1° lugar no Grupo B.

Quem vive lua de mel com seu torcedor é o Santos, que venceu mais uma e, já garantido como líder do Grupo A, apenas "cumpre tabela" nas duas rodadas finais do Estadual — a equipe encara o Bragantino, fora, e a Inter de Limeira, em casa, antes do mata-mata.

E a briga contra o rebaixamento?

Santo André (5 pontos) e Ituano (6 pontos) estão na zona de queda para a Série A2 do estadual — eles fazem parte do mesmo grupo, mas o regulamento do Paulistão prevê o rebaixamento para as duas piores campanhas no contexto geral.

Vitórias dos times do ABC e de Itu na próxima rodada, no entanto, podem puxar Guarani (6 pontos) e Portuguesa (7 pontos) para o Z2. O Corinthians é o próximo da lista, mas soma 10 pontos e mantém certa "gordura" em relação aos oponentes. O Botafogo-SP soma 11 pontos e também ainda vê risco de cair.

Veja a classificação*

Grupo A

1 - Santos: 22 pontos (10 jogos, saldo +7)

2 - Portuguesa: 7 pontos (9 jogos, saldo -6)

3 - Ituano: 6 pontos (10 jogos, saldo -11)

4 - Santo André: 5 pontos (10 jogos, saldo -9)

Grupo B

1 - Palmeiras: 21 pontos (9 jogos, saldo +8)

2 - Ponte Preta: 16 pontos (10 jogos, saldo +5)

3 - Água Santa: 14 pontos (10 jogos, saldo -1)

4 - Guarani: 6 pontos (10 jogos, saldo -5)

Grupo C

1 - Bragantino: 18 pontos (10 jogos, saldo +4)

2 - Inter de Limeira: 14 pontos (9 jogos, saldo +4)

3 - Mirassol: 14 pontos (10 jogos, saldo +3)

4 - Corinthians: 10 pontos (10 jogos, saldo -1)

Grupo D

1 - Novorizontino: 18 pontos (10 jogos, saldo +4)

2 - São Paulo: 15 pontos (9 jogos, saldo +4)

3 - São Bernardo: 15 pontos (10 jogos, saldo +1)

4 - Botafogo-SP: 11 pontos (10 jogos, saldo -7)

*em negrito, times que estão se classificando, e em itálico, clubes que estão caindo