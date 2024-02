Palmeiras avança às quartas do Paulistão de forma antecipada pelo 3º ano consecutivo

Na noite do último sábado, o Palmeiras alcançou mais um grande feito na Era Abel Ferreira. O Verdão bateu o Mirassol de virada, por 3 a 1, na Arena Barueri, e garantiu a classificação às quartas de final Campeonato Paulista de forma antecipada pela terceira temporada consecutiva.

Neste 2024, o Palmeiras assegurou a vaga no mata-mata ainda com três jogos a disputar. Além de ter vencido o Mirassol diante de sua torcida, a equipe alviverde contou com a derrota do Água Santa para o Novorizontino para garantir a classificação.

O Palestra Itália ocupa, neste momento, a primeira posição do Grupo B, com 21 pontos, e já superou as marcas nas duas últimas edições do torneio. Em 2022, garantiu a vaga com dois jogos de antecedência, enquanto em 2023 se classificou ainda na décima rodada.

Neste 2024, o Palmeiras assegurou a classificação também na décima rodada, mas ainda tem três jogos a disputar por conta de uma partida adiada, contra a Portuguesa, que precisou ser remarcada devido à decisão da Supercopa do Brasil contra o São Paulo.

Naquela edição, o Palestra Itália passou por Ituano e Red Bull Bragantino nas quartas e semis, respectivamente. Na decisão, encarou o São Paulo. Na ida, saiu derrotado por 3 a 1, mas na volta, no Allianz Parque, buscou o resultado e goleou o rival por 4 a 0 para levantar o caneco.

Já em 2023, a campanha palmeirense na fase de grupos terminou com dois pontos a menos que a do ano anterior. O Verdão conquistou 28 pontos dos 36 possíveis, tendo oito triunfos e quatro empates. No mata-mata, venceu São Bernardo e Ituano, respectivamente, para encarar o Água Santa na final.

E novamente, a torcida alviverde tomou um susto ao sair perdendo no confronto de ida, quando o time foi derrotado por 2 a 1. Mas a força do Allianz Parque foi suficiente para que o Palmeiras virasse novamente, ganhando com um agregado de 5 a 2 para conquistar o segundo Paulista seguido.

Na atual edição do Paulista, o Palmeiras pode igualar a campanha de 2022. Até aqui, são seis vitórias e três empates, com nove pontos em disputa. O Palestra tem 21 pontos e pode alcançar os 30 se vencer todos os jogos restantes. Neste momento, a equipe está no segundo posto da classificação geral - atrás do Santos, que tem 22 pontos e um jogo a mais.

Vale lembrar que o Palmeiras mantém uma grande sequência de invencibilidade na fase de grupos do Estadual. O time está invicto há 36 partidas - a última derrota nessa primeira fase foi em abril de 2021, quando perdeu para a Inter de Limeira.

Em busca de manter a sequência invicta e alcançar sua segunda vitória consecutiva, o Palmeiras visita a Portuguesa em jogo atrasado da quinta rodada. A bola rola nesta quarta-feira (28), a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio do Canindé.

