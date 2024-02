Ônibus do Fortaleza: Secretário não vê falha de segurança e cita 'atentado'

Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, negou que houve falha na segurança de escolta do ônibus do Fortaleza, atacado por torcedores do Sport com bombas e pedras na semana passada.

Não houve falha, isso nunca tinha acontecido no nosso estado. Houve um atentado, e a polícia a partir de agora vai adotar novas medidas. Vamos fazer a análise de risco de cada delegação que chegar. Houve uma emboscada com mais de 100 homens, isso nunca ocorreu antes Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco, ao UOL

O que aconteceu:

Renato Rocha, chefe da Polícia Civil do estado, afirmou que as autoridades já possuem imagens dos suspeitos de atacarem o veículo. Ele preferiu não revelar o número de investigados pela ação.

"Temos algumas pessoas identificadas, mas não gostaria de falar agora para não atrapalhar [as investigações]."

Rocha ainda acredita que os trabalhos deverão levar a uma organização criminosa.

Imagens de suspeitos de serem os autores do ataque circulam nas redes sociais. Segundo a Secretaria de Defesa Social, tudo o que chega nas mãos da polícia é investigado.

"Recebemos tudo e colocamos numa espécie de caldeirão da investigação. Não adianta só receber, precisamos provar. Precisamos deixar a polícia trabalhar e trazer um resultado final", afirmou Alessandro Carvalho.