Messi marca nos acréscimos, e Inter Miami empata com LA Galaxy na MLS

O Inter Miami empatou com o La Galaxy por 1 a 1 na sua segunda partida da temporada na MLS. O jogo foi realizado no Dignity Health Sports Park, na Califórnia, na noite deste domingo. O astro argentino Lionel Messi foi decisivo mais uma vez e marcou o gol do empate da sua equipe nos acréscimos.

Com o resultado, os visitantes ocupam momentaneamente a primeira posição da Conferência Leste, com quatro pontos, isso porque os outros clubes ainda não jogaram na rodada. Já os mandantes fizeram seu primeiro jogo na liga norte-americana e, com o ponto somado, chegam a oitava colocação da Conferência Oeste.

O clube de Messi e Suárez entra em campo novamente no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Orlando City. Já o LA Galaxy enfrenta o San José Earthquakes, fora de casa, durante a madrugada de sábado para domingo, às 00h30.

O jogo

O primeiro tempo foi de amplo domínio do time de Los Angeles. Aos 11 minutos, Joseph Paintsil avançou pela direita e foi puxado pelo espanhol Sergio Busquets dentro da área. O árbitro marcou pênalti, mas o goleiro Drake Callender defendeu a cobrança batida por Riqui Puig.

Apesar de ter mais posse de bola, o Inter Miami pouco criou na primeira etapa e sofreu bastante defensivamente. Os visitantes tiveram 13 finalizações e três grandes chances de gol, porém não conseguiram balançar as redes.

No segundo tempo, o jogo foi mais equilibrado e com chances para as duas equipes. Aos 30 minutos, o LA Galaxy abriu o placar, com Dejan Jovelji?. Riqui Puig arriscou de fora da área, Drake Callender se esticou para defender e a bola sobrou para Marky Delgado, que deu um passe para o meio e o centroavante, com o gol livre, só teve o trabalho de tocar na bola para balançar as redes.

Aos 41 minutos da etapa final, Diego Fagúndez, do LA Galaxy, chegou forte de carrinho em Sergio Busquets e tomou o amarelo, mas, após revisão do VAR, o juiz mudou a cor do cartão para vermelho.

Já nos acréscimos do segundo tempo, aos 47, Messi apareceu novamente e marcou o gol do empate. O argentino tabelou com Jordi Alba pela esquerda, recebeu livre na área e finalizou para o fundo do gol.