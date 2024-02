Palmeiras se reapresenta após vencer o Mirassol e Mayke inicia transição física

Após vencer o Mirassol no último sábado, o elenco do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol na manhã desta segunda-feira. A novidade foi o lateral-direito Mayke, que iniciou o processo de transição física após sofrer uma lesão na coxa direita.

O atleta participou do aquecimento junto ao grupo e, na sequência, realizou atividades separado no gramado e na caixa de areia, com a supervisão dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Já pensando no confronto contra a Portuguesa, na quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), o elenco do Palmeiras foi dividido em dois grupos no treino desta segunda.

Enquanto os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos contra o Mirassol passaram por atividades regenerativas na parte interna da academia, os demais participaram de um treino técnico de oito contra oito em campo reduzido.