Luis Enrique diz que PSG precisará se "acostumar a jogar" sem Mbappé

A passagem do astro Kylian Mbappé pelo Paris Saint-Germain está próxima do fim. Após o empate contra o Rennes no último domingo, Luis Enrique, técnico do PSG, foi sincero e explicou o motivo para ter substituído o francês aos 20 minutos da etapa final, momento em que a equipe ainda estava perdendo de 1 a 0.

"É muito simples, mais cedo ou mais tarde, teremos que nos acostumar a jogar sem Kylian. Portanto, quando eu quiser que ele jogue, ele vai jogar. Quando eu quiser que ele não jogue, será a mesma coisa", disse após o empate de 1 a 1.

Mbappé possui contrato com o PSG até o fim desta temporada, mas já avisou a diretoria do clube que não renovará seu vínculo. O jogador deve vestir as cores do Real Madrid a partir da metade do ano.

Apesar disso, o craque francês segue se destacando nesta temporada e soma 32 gols em 32 aparições, além de ter distribuído sete assistências.

O próximo compromisso do Paris Saint-Germain será contra o Monaco, na próxima sexta-feira, às 17h (de Brasília), no Stade Louis II.