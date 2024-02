Jogo atrasado do São Paulo pode decretar eliminação do Corinthians no Paulista; veja cenários

O Corinthians pode ser eliminado do Campeonato Paulista sem nem entrar em campo nesta semana. A partida entre Inter de Limeira e São Paulo, válida pela quinta rodada do Estadual, pode tirar qualquer possibilidade do Timão ir às quartas de final da competição.

O jogo atrasado será disputado nesta quarta-feira, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, às 21h35 (de Brasília). O duelo foi jogado para frente no calendário pois, na data em que houve a rodada, o São Paulo participou da decisão da Supercopa do Brasil, diante do Palmeiras, em Belo Horizonte.

Se a Inter de Limeira vencer, irá atingir 17 pontos na tabela do Paulistão. O Corinthians, restando duas rodadas para o término da primeira fase, só poderia chegar aos 16. O Red Bull Bragantino, líder do Grupo C, já soma 18.

Em caso de empate na capital federal, o Timão ficaria em situação bastante delicada pensando em classificação, mas ainda teria chances. Para avançar ao mata-mata, a equipe precisaria vencer seus últimos dois compromissos e torcer por dois tropeços da Inter de Limeira e do Mirassol, que também tem 14 pontos.

Já uma vitória do São Paulo deixaria a situação do grupo completamente em aberto. Ainda assim, o Corinthians teria que buscar duas vitórias e secar os concorrentes.

A equipe comandada por António Oliveira se complicou bastante no Paulista após a derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, no último domingo, na Neo Química Arena. Apesar da situação complicada, o treinador ainda não jogou a toalha e promete luta até o fim pela vaga.

"Em alguns momentos, senti que os jogadores estavam desgastados. Mas digo que estou orgulhoso deles, entregaram ao máximo à nossa forma de jogar e naquilo que é a procura de uma hipotética classificação. Como já disse, há algum tempo atrás falava-se em outro tipo de situação, que era rebaixamento. Estamos indo contra o relógio e o tempo, mas o que disse e sempre digo é que jamais desistiremos. No fim vamos fazer as contas", declarou.

O Corinthians agora tem uma semana livre e retorna a campo só no próximo sábado, quando enfrenta o Santo André na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Estadual. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).