'Itaquera não é mais uma fortaleza', diz Juca após derrota do Corinthians

Juca Kfouri destacou no Posse de Bola que a Neo Química Arena deixou de ser a fortaleza corintiana em Itaquera. O colunista do UOL analisou a derrota do Corinthians para a Ponte Preta em casa e disse que, com a classificação muito distante no Paulsitão, o clube tem que se preparar para o que vem pela frente na temporada.

Ansiedade, pouco talento e classificação distante: "O time tentou de todas as maneiras, ansiosamente. Ninguém perde muitos gols se não for pela ansiedade que o time do Corinthians mostrou e pelo pouco talento na hora de finalizar. Classificação esqueça, o corintiano tem que pensar em aproveitar esse período que o time não vai jogar o mata-mata do campeonato estadual para fazer uma pré-temporada com o António e pensar na Copa do Brasil, onde, ao que tudo indica, o Corinthians terá um adversário duríssimo, que o derrotou no Paulistão, que é o São Bernardo, que vai disputar com o Olaria uma vaga para jogar com o Corinthians".

'Itaquera deixou de ser uma fortaleza': "É isso, mais de 40 mil pessoas, nova derrota em Itaquera, pense sobre isso — Itaquera deixou de ser uma fortaleza corintiana, não é de hoje. Há que se recuperar também aí".

