Internacional tem melhor aproveitamento entre os times da Série A em 2024

O Internacional começou 2024 com o pé direito. Neste domingo, o Colorado derrotou o Grêmio no Gre-Nal por 3 a 2 e aumentou os bons números na temporada. Segundo o Sofascore, a equipe possui o melhor aproveitamento entre todos os times da Série A do Brasileirão, neste início de ano.

Os comandados de Eduardo Coudet somam, até o momento, oito vitórias, um empate e apenas uma derrota na temporada. Estes números renderam ao Inter um aproveitamento de 83,3%, superior ao de todas as outras equipes do Campeonato Brasileiro.

O equilíbrio do Internacional também é outro fator chave para o sucesso da equipe. O Colorado marcou 19 gols nos dez jogos que disputou - quase dois por partida - e sofreu apenas seis.

Após a vitória no Gre-Nal, o Inter aumentou a vantagem na liderança do Campeonato Gaúcho. O time possui 25 pontos conquistados, cinco a mais que o Grêmio, e já está garantido na próxima fase do torneio.

Os comandados de Eduardo Coudet voltam a campo nesta quarta-feira, em partida válida pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o ASA-AL.