Gre-Nal: Torcedores do Inter ficam feridos por cadeiras atiradas por rivais

Dois torcedores do Internacional ficaram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital após o clássico Gre-Nal 441, ontem, no Beira-Rio.

O que aconteceu

Uma mulher de 47 anos e um homem de 40 anos foram atingidos por cadeiras arremessadas pelos torcedores do Grêmio, do andar superior do Beira-Rio. Os materiais foram quebrados e jogados para o andar inferior.

A mulher foi atingida ainda durante a partida, a cadeira foi arremessada após o segundo gol do Grêmio. Já o homem foi atingido depois do fim do jogo.

A dupla foi encaminhada ao Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre após atendimento pela equipe médica do estádio. Por se tratar de ferimentos na cabeça, eles necessitavam de atenção específica.

Segundo informou o HPS, ambos apresentaram traumatismo craniano leve, foram suturados e liberados ainda na noite de ontem.

Em contato com o UOL, o vice de administração do Inter, André Dalto, contou que um dos agressores já foi identificado e encaminhado aos órgãos competentes. O segundo foi flagrado por imagens do sistema de monitoramento do estádio e terá identificação feita nas próximas horas, para que responda por seus atos.

A contagem de cadeiras quebradas e demais danos materiais ao estádio é feita em conjunto com o Grêmio, responsável por arcar com os custos da reforma.

Ficamos muito preocupados com os torcedores atingidos. Foram feridos na cabeça. Ainda bem que não foi nada mais grave, mas poderia ter sido. Acontece sempre, dos dois lados, e não é a torcida, é parte, é alguém infiltrado que comete esses crimes. Também acontece com a nossa torcida quando o jogo é na Arena. Precisamos agir contra isso

André Dalto, vice de administração do Inter