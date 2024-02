Goleiro do Vila Nova, Dênis Júnior sofre convulsão durante treino

NOTA OFICIAL

O Vila Nova Futebol Clube informa que o goleiro Dênis Júnior teve episódio de convulsão no aquecimento do treino de hoje. O atleta recebeu atendimento médico do Corpo de Bombeiros e foi transportado consciente e de imediato até o Hospital para maiores exames. Não... pic.twitter.com/DZqL6HsRZQ

? Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) February 26, 2024