Em fase final de recuperação, Rodrigo Nestor inicia transição com preparação física e pode reforçar o São Paulo

O São Paulo anunciou nesta segunda-feira que o meia Rodrigo Nestor iniciou transição com preparação física, após cirurgia no joelho esquerdo. O atleta treinou com bola nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, e pode pintar como reforço para o Tricolor Paulista nos próximos jogos da equipe.

Nestor se recupera de uma lesão no joelho esquerdo sofrida em novembro de 2023 durante um treino. A contusão o tirou dos últimos compromissos do São Paulo naquela temporada.

Autor do gol do título inédito da Copa do Brasil, Nestor era uma das principais peças da equipe de Dorival Júnior, ex-técnico tricolor. Por conta da lesão, o jovem jogador ainda não atuou com Thiago Carpini e buscará recuperar seu espaço no time titular.

?? Nestor iniciou a transição com a preparação física! O meio-campista se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.#MadeInCotia#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/cCQd0V2oJI ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 26, 2024

Em 2023, além de ser coroado como o herói do título da Copa do Brasil, Rodrigo Nestor reconquistou a confiança do são-paulino. Revelado pelo clube, o meia marcou dois gols e deu sete assistências em 54 jogos que disputou na temporada.

O São Paulo ainda não definiu o prazo certo do retorno de Nestor aos compromissos da equipe. Todavia, com a transição iniciada, o meia deve ter seu volta oficializada em um futuro não tão distante.

Caso esteja 100%, Nestor pode reforçar o São Paulo nas últimas rodadas da fase de grupos do Campeonato Paulista. O meia já foi inscrito pelo clube na c0mpetição, podendo ser relacionado por Carpini assim que seu retorno for confirmado.