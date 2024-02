Em cinco jogos na Arena, Corinthians ultrapassa marca de R$ 10 milhões em bilheteria no Paulista

Na derrota por 1 a 0 para a Ponte Preta, no último domingo, o Corinthians atingiu importante marca neste ano ao chegar a R$ 12.195.569,50 de arrecadação com bilheteria em seu quinto jogo como mandante. O duelo foi válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Contra a Macaca, os comandados do português António Oliveira atuaram para um público de 41.118 torcedores e uma arrecadação de R$ 2.339.123,50.

Para o diretor e sócio da Cia do Tomate, Alessandro Tomazelli, empresa responsável por gerenciar o camarote Arena Kids, o bom público neste início de ano surpreende, já que o Timão tem campanha de oscilação no Campeonato Paulista, inclusive em seus domínios.

"Isso demonstra o comprometimento e o amor do torcedor corintiano", disse o executivo, que possui um espaço especializado em receber e cuidar do público infantil. O local oferece comida, bebida, recreação e uma variedade de entretenimento para todas as idades.

A maior renda até aqui no ano foi conquistada na estreia do Paulista contra o Guarani. Na vitória por 1 a 0 sobre os campineiros, a equipe alvinegra, na época comandada por Mano Menezes, arrecadou R$ 2.551.343,50 para um público de 42.608 torcedores.

Já o maior público, no entanto, veio na segunda partida em casa, contra o São Paulo. No Majestoso, 43.481 viram o revés por 2 a 1 e ajudaram o Timão arrecadar R$ 2.448.558,50. Essa foi a primeira derrota do Alvinegro para o Tricolor em Itaquera na história.

O próximo jogo do Corinthians na Neo Química Arena será no próximo sábado, diante do Santo André. A partida será às 16 horas (de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.