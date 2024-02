Elenco do Santos ganha folga após vitória no Morumbis e se reapresenta na terça

Após ganhar do São Bernardo por 2 a 1, no Morumbis, o elenco do Santos recebeu folga nesta segunda-feira. A reapresentação do elenco está marcada para terça, na parte da manhã.

O Peixe foca no compromisso contra o RB Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão. Com vaga e liderança garantidas no Grupo A, o time de Carille mira a primeira colocação geral.

No momento, o Santos está na ponta do torneio estadual, com 22 pontos, um a mais que o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Para o duelo, o Alvinegro Praiano não poderá contar com Otero e Willian Bigode, suspensos.

Em compensação, Giuliano e Cazares podem voltar a ser utilizados visando dar minutagem à dupla antes do mata-mata. Hayner, por sua vez, também reforça o time após cumprir punição por terceiro cartão amarelo.

Uma linda festa no MorumBIS! ? pic.twitter.com/cKlpaXs7y8 ? Santos FC (@SantosFC) February 26, 2024

Já Jorge, Dodô, Jair e Zabala estão na busca de reunir condições para serem relacionados. Rodrigo Falcão (lesão no joelho), Cazares (dores no tornozelo), Kevyson (lesão no joelho), Alison (em recuperação de cirurgia no joelho) e Sandry (fisioterapia) são desfalques certos.

Os comandados de Carille entram em campo às 18h (de Brasília) desse domingo, em Bragança Paulista. Depois, para fechar a primeira fase, a equipe enfrenta a Inter de Limeira do próximo dia 10, às 16h, na Vila Belmiro.