Desfalque do Palmeiras, Dudu viaja para Alemanha a convite de fornecedor de material esportivo

O atacante Dudu, do Palmeiras, publicou uma imagem nesta segunda-feira ao lado de seu empresário, André Cury, no Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha. O atleta está em solo alemão para compromisso com a Adidas, empresa com quem tem vínculo para fornecimento de chuteiras.

A empresa convidou o atleta para visitar sua sede e, lá, ele fará o molde do pé para o calçado. Com contrato firmado com a fornecedora de materiais esportivos desde março de 2023, Dudu ainda não havia conhecido as instalações da Adidas.

Dudu ainda não entrou em campo pelo Palmeiras nessa temporada. O jogador vem se recuperando de uma cirurgia no joelho direito, realizada em setembro de 2023. O atleta de 31 anos sofreu grave lesão no local no duelo contra o Vasco, pelo Brasileirão, no Allianz Parque e, desde então, vem sendo baixa para o técnico Abel Ferreira.

O camisa 7 sequer foi inscrito no Campeonato Paulista, já que a previsão de seu retorno é de cerca de seis a oito meses. Mesmo com as férias do elenco de dezembro a janeiro, o jogador seguiu trabalhando em sua recuperação, na Academia de Futebol, ao lado dos profissionais do Verdão.

Sem Dudu, o Palmeiras segue a disputa do Estadual. Com 21 pontos, o time comandado de Abel Ferreira tem seis vitórias e três empates e é o último invicto na competição. Já classificado às quartas do Paulistão, o Verdão segue para a reta final da fase de grupos. Nesta quarta-feira, tem compromisso marcado contra a Portuguesa, às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé.