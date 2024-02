Com dois gols de Savinho, Girona bate Rayo Vallecano e volta a vencer no Espanhol

O Girona enfim voltou a comemorar uma vitória nesta segunda-feira. A equipe superou o Rayo Vallecano por 3 a 0, no estádio Montilivi, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro Savinho brilhou e anotou dois gols dos donos da casa. Tsyhankov marcou o outro tento.

Com a vitória, o Girona voltou a vencer um jogo no Espanhol após três partidas sem triunfos. A equipe perdeu a liderança da competição para o Real Madrid e ocupa agora a segunda posição, com 59 pontos conquistados.

O Rayo Vallecano, por sua vez, segue na luta contra o rebaixamento. A equipe ocupa a 14ª colocação na tabela, com 25 pontos somados.

O Girona volta a campo neste sábado, contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol. O Rayo Vallecano faz frente com o Cádiz, no domingo, pela mesma competição.

Os donos da casa encontraram dificuldades no primeiro tempo do confronto. A equipe desenvolveu boas oportunidades, mas não conseguiu tirar o zero do placar.

Precisando da vitória, o Girona se lançou ao ataque na segunda etapa. Logo aos sete minutos, Tsyhankov recebeu na grande área, finalizou cruzado e abriu o marcador para os donos da casa.

Aos 31 minutos, o lateral-esquerdo Chavarría foi expulso e deixou o Rayo Vallecano com um homem a menos em campo.

Com isso, o Girona partiu pra cima e, na reta final do jogo, o brasileiro Savinho decidiu brilhar. Aos 46 minutos, o atacante recebeu na esquerda, limpou a defesa adversária e ampliou o placar. Quatro minutos depois, em jogada parecida, o jogador ficou frente a frente com goleiro e bateu para dar números finais à partida.

Pelo Campeonato Inglês, o West Ham superou o Brentford por 4 a 2 e voltou a vencer na temporada. A vitória colocou o time na oitava posição, com 38 pontos, enquanto os visitantes permaneceram na 16ª colocação, com 16 unidades somadas. O ítalo-brasileiro Emerson Palmieri e o inglês Bowen (3x) anotaram os gols donos da casa. Maupay e Wissa fizeram para a equipe visitante.

Também nesta segunda-feira, o Braga goleou o Boavista por 4 a 0, fora de casa, e ficou ainda mais tranquilo na quarta posição da competição, com 46 pontos. Os visitantes seguem na 12ª colocação, com 24 unidades. Banza (2x), Ruiz e Zalazar marcaram os gols da goleada.