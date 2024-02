Fortaleza: Presidente cita elenco abalado e quer vitórias como resposta

Em entrevista ao SBT, Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, falou a respeito da situação dos atletas envolvidos no atentado da última quarta-feira (21), quando o ônibus do clube foi atacado por torcedores do Sport, após partida entre as equipes. O dirigente afirmou que o grupo de jogadores ainda está muito abalado pelos acontecimentos e a melhor resposta será apresentada dentro de campo.

"O grupo está muito abalado pelo que aconteceu, mas somos do futebol, somos guerreiros, somos da disputa. Logicamente, a gente tem que olhar para dar a volta por cima para tentar se remotivar, manter o foco. Acho que a melhor resposta que a gente pode dar é dentro de campo, vencendo os jogos e mostrando o quão forte nós somos emocionalmente também. Mas, naturalmente, essas sequelas vão ficar, esse trauma vai ficar", pontuou Marcelo.

Em relação ao jogo adiado para domingo, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, contra o Fluminense-PI, o CEO comentou a possibilidade de atletas envolvidos estarem à disposição de Vojvoda.

"No próximo domingo, tem Copa do Brasil. Mas, até lá, certamente alguns jogadores que foram lesionados não estarão em campo, isso vai fazer com que a gente sinta falta deles. Quando a gente entrar novamente dentro de um ônibus para se deslocar ao jogo, vai vir a memória. Quando a gente cruzar com torcida adversária, fora de casa, vai vir a memória. É muito difícil lidar com tudo isso, pois foi de fato um trauma terrível."