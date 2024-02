Ceará comunica lesão grave do goleiro Fernando Miguel

Nesta segunda-feira, o Ceará comunicou uma lesão grave do goleiro Fernando Miguel, ocorrida no treino do último sábado. Segundo o clube, após exames realizados, foram constatadas lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo.

"O Ceará S.C comunica à torcida e imprensa que o goleiro Fernando Miguel se lesionou no treino do último sábado, 24/02. Após realizados exames de imagem, foram constatadas lesões do ligamento cruzado anterior e do menisco medial, além de lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo", escreveu o clube em nota oficial.

Por fim, o Vozão confirmou que o goleiro passará por cirurgia e demonstrou apoio ao atleta.

"O atleta será submetido à cirurgia, mas já iniciou fisioterapia pré-operatória. O clube deseja uma ótima recuperação ao atleta. Estamos com você, Fernando!".

Nesta temporada, o arqueiro defendeu a equipe em seis partidas e sofreu cinco gols, incluindo Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

O próximo duelo do Ceará será diante do ABC, na próxima quarta-feira. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.