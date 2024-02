Casemiro vira dúvida no Manchester United após choque em disputa de cabeça

O volante brasileiro Casemiro levou a pior em uma disputa aérea na derrota do Manchester United para o Fulham, no último sábado, por 2 a 1, e teve que ser substituído imediatamente. O técnico Erik Ten Hag revelou a situação do jogador, que virou dúvida para o próximo compromisso do time.

"Na verdade eu não sei [qual o problema], mas ele teve que sair do jogo. Temos que conversar com o médico e com a equipe médica para saber como ele está", comentou o treinador.

Ten Hag ainda disse que, após o lance, Casemiro não tinha condições de continuar na partida. O treinador também contou se o brasileiro estará à disposição para o próximo jogo do United.

?? Taking an early look at both sides' options ahead of Wednesday night's #FACup tie.#MUFC ? Manchester United (@ManUtd) February 26, 2024

"Ele não conseguiu continuar o jogo. Todos nós já vimos isso. Tivemos que o substituir e esperamos que ele esteja melhor até amanhã", declarou.

Caso não se recupere a tempo, Casemiro desfalcará a equipe no duelo com o Nottingham Forrest, que acontece nesta quarta-feira, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês.

O brasileiro já desfalcou o United na temporada atual por dois meses devido a uma lesão e estava ganhando sequência no time titular nos últimos jogos. Ao todo, Casemiro participou de 18 partidas da equipe.