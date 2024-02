Carille nega desconcentração no Santos após vaga antecipa e adota cautela

O Santos conseguiu confirmar a sua classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista com quatro rodadas de antecedência. Apesar disso, o técnico Fábio Carille negou uma desconcentração no elenco alvinegro nesta reta final de primeira fase.

Após a vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo, neste domingo (25), no MorumBis, o comandante destacou a sua ambição de querer manter o time no topo da classificação geral.

"Temos ambições, quanto mais estivermos lá em cima, mas podemos trazer decisões para casa. Temos ambição, vamos entrar muito sério nessa partidas para trazer esses jogos do mata-mata para casa", comentou.

Com o êxito sobre o Bernô, o Peixe foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa.

Chance para os garotos?

Contra o São Bernardo, Carille promoveu a entrada do jovem Weslley Patati, que participou do segundo gol santista. Apesar do atacante ter correspondido bem, o técnico pediu calma com a inserção dos Meninos da Vila.

Além de Patati, o meio-campista Hyan e o lateral direito Jp Chermont também estão passando por um processo de avaliação nos treinos após a viagem para o Catar.

"Vai depender das oportunidades. Estamos classificados, mas queremos nos manter em primeiro no geral. Com cautela. O Patati trabalho comigo na outra passagem, sei do potencial e a participação dele no Catar foi muito boa. Não tinha ideia de trazer ele pro jogo, acabei trazendo. Não sente, é criado dentro do Santos. O Hayn e Chermont chegaram agora também", comentou.

O Santos volta a campo no próximo domingo (3), às 18h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.