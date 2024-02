Árbitro relata em súmula reclamações de dirigentes do Corinthians após derrota

O árbitro Matheus Delgado Candançan relatou em súmula reclamações de dirigentes do Corinthians no intervalo e após a derrota para a Ponte Preta, no último domingo. Além disso, o juiz registrou que foi ofendido de "vagabundo safado" por Luiz Fernando dos Santos, preparador de goleiros do Timão, e que aos 32 minutos de jogo um pedaço de madeira foi arremessado no gramado.

Os dirigentes citados nominalmente são Fabinho Soldado, executivo de futebol, e Rubens Gomes (Rubão), diretor de futebol. A dupla comparece a todos os jogos do Corinthians com a delegação.

"Informo que no intervalo de jogo, ao nos dirigirmos para o nosso vestiário, fomos abordados na zona mista pelo Sr. Fabio de Jesus (Fabinho Soldado), que proferiu as seguintes palavras: 'Você está inventando, não foi falta, aqui é sério, aqui é sério'", relatou Matheus Delgado Candançan. Após o apito final, na zona mista, o executivo também teria falado que a arbitragem perseguiu António Oliveira "o jogo todo".

"Informo que ao estarmos dentro do nosso vestiário, o Sr. Rubens Gomes abriu a porta do local e proferiu as seguintes palavras: 'Você está de sacanagem, apita direito, não foi falta", complementou.

Já em relação ao preparador de goleiros, as palavras foram mais fortes. O árbitro disse que foi classificado pelo profissional como "vagabundo safado e pilantra", além de ser acusado de "esquema e manipulação".

As reclamações de forma ostensivas de dirigentes ou funcionários do clube podem gerar punições à agremiação. Episódio semelhante aconteceu na temporada passada, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

Segundo a súmula, o pedaço de madeira atirado no gramado foi entregue pelo preparador físico da Ponte Preta, Thiago Gomes Vegette, e não se sabe de onde veio.

O Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0 e se complicou no Campeonato Paulista, vendo a classificação para a fase seguinte distante. A arbitragem de Matheus Delgado Candançan foi contestada pelas arquibancadas ao longo dos 90 minutos por conta de algumas marcações e por, na visão dos torcedores, não ter coibido a "cera" dos jogadores da Macaca.

O Timão volta a entrar em campo no próximo sábado, contra o Santo André, novamente na Neo Química Arena. O jogo será às 16 horas (de Brasília), válido pela 11ª rodada do Paulistão.

Veja o que foi registrado na súmula de Matheus Delgado Candançan:

