Após perder invencibilidade, Carlos Miguel admite falha e se esquiva de críticas

O Corinthians saiu de campo derrotado pela Ponte Preta na noite deste domingo (25), na Neo Química Arena. Titular do time pelo segundo jogo seguido, o goleiro Carlos Miguel acabou falhando no único gol da partida e perdeu sua série de invencibilidade pelo clube.

Antes da bola rolar, o atleta somava apenas 12 partidas pela equipe, com dez vitórias e dois empates. Agora, ele tem um revés. O arqueiro, que é reserva imediato de Cássio, ganhou uma sequência na posição em razão da ausência do titular, que estava machucado contra o Cianorte, pela Copa do Brasil, e agora suspenso.

Carlos admitiu o erro no lance do gol da Ponte Preta, mas se esquivou de críticas. Ele também falou sobre a remota chance de classificação do Corinthians à próxima fase do Campeonato Paulista.

"Todo mundo vai ter muitas opiniões, não adianta eu falar aqui. Vai ter muitos me xingando hoje falando que falhei. E eu não estou nem aí para eles, cada um tem sua opinião. Faz parte, é o futebol, estamos aqui para isso e não posso ter medo de arriscar nunca", disse o goleiro.

"O lance do gol foi que o Elvis bateu muito bem na bola. Eu tentei espalmar para o lado, mas acabou indo pra frente. Faz parte, é o processo do trabalho. Não vou ficar aqui 30 jogos sem perder. Não gosto de perder, mas faz parte. Eu tenho confiança, enquanto tiver uma chance, a gente somando seis pontos, fazendo nosso trabalho, ainda vamos ter chance. Depende dos outros jogos, mas temos que estar sempre prontos para fazer o nosso melhor", acrescentou.

Após a partida, António Oliveira também avaliou a disputa pela titularidade na meta corintiana. O técnico conta com o retorno de Cássio, mas afirma que todos são importantes e demonstra confiança no elenco.

"Todos são importantes. De acordo com aquilo que for a semana de trabalho, as escolhas vão ser feitas. Estamos bem longe do próximo jogo, é prematuro falar nessa situação. Eu confio em todos do clube. Neste caso específico, estamos falando de um goleiro. Confio em todos do plantel, sem exceção", declarou o treinador.

Com o resultado, o Timão perde a primeira com o técnico António Oliveira e se complica na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista.

A equipe corintiana segue com os mesmos dez pontos, quatro a menos que a Inter de Limeira, que figura na segunda posição do Grupo C. A duas rodadas para o fim da primeira fase, o time alvinegro é o lanterna da sua chave.

O Corinthians agora tem uma semana livre e retorna a campo só no próximo sábado (2), quando enfrenta o Santo André na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Estadual. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

