António planeja recuperar físico do elenco em semana livre do Corinthians

O técnico António Oliveira terá sua primeira semana completa de trabalho à frente do Corinthians. Neste domingo (25), o treinador sofreu sua primeira derrota no comando da equipe, perdendo por 1 a 0 para a Ponte Preta, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista.

A intenção do comandante é recuperar os jogadores fisicamente e implementar ainda mais as suas ideias de jogo. Ele acredita que a sequência de jogos pesou e, por isso, o time saiu derrotado diante da Macaca.

"Nessa semana vai dar para recuperar os jogadores, queremos estar bem em todas as competições. Apesar das nossas dificuldades no Paulista, não vamos desistir. Vamos ter mais mais tempo de trabalho, melhorar situações ofensivas e defensivas. Isso para nós é ótimo. O caminho é longo, e aquilo que eles fizeram até agora foi fantástico. Eles estão de parabéns por isso", avaliou o português.

"A equipe fez de tudo e mais alguma coisa para marcarmos o gol. É evidente que houve muito volume da nossa parte, mas a sequência de jogos pesou um pouco. Criamos bastante, mas hoje não era nosso dia", acrescentou.

Com o resultado adverso, o Timão se complicou na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. A equipe segue com os mesmos dez pontos, quatro a menos que a Inter de Limeira, que é o segundo colocado do Grupo C. A duas rodadas para o fim da primeira fase, o Corinthians é o lanterna da sua chave.

Apesar da chance remota de classificação, António Oliveira não joga a toalha e afirma que a equipe não irá desistir da vaga em nenhum momento.

"Em alguns momentos, senti que os jogadores estavam desgastados. Mas digo que estou orgulhoso deles, entregaram ao máximo à nossa forma de jogar e naquilo que é a procura de uma hipotética classificação. Como já disse, há algum tempo atrás falava-se em outro tipo de situação, que era rebaixamento. Estamos indo contra o relógio e o tempo, mas o que disse e sempre digo é que jamais desistiremos. No fim vamos fazer as contas", declarou.

O Corinthians agora tem uma semana livre e retorna a campo só no próximo sábado (2), quando enfrenta o Santo André na Neo Química Arena, pela penúltima rodada do Estadual. A bola rola a partir das 16h (de Brasília).

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.