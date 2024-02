Al-Hilal vence o Al-Ettifaq e se aproxima de sequência histórica de vitórias seguidas

Nesta segunda-feira, o Al-Hilal visitou o Al-Ettifaq, no Abdullah Al Dabil Stadium, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Saudita. Com gols de Milinkovic-Savic e Al-Dawsari, a equipe visitante venceu por 2 a 0.

Com o resultado, a equipe de Jorge Jesus alcançou a 24ª vitória consecutiva em competições oficiais e segue na ponta da tabela, com 59 pontos, sete a mais que o Al-Nassr, segundo colocado. O time de Steven Gerrard aparece na oitava posição, com 28 unidades.

O clube está perto de bater o recorde mundial e se tornal o clube com mais vitórias consecutivas. O recordista é o The New Saints, do País de Gales, com 27 vitórias seguidas.

O Al-Ettifaq volta a campo no próximo sábado, às 11h (de Brasília), contra o Dhamk, pelo Campeonato Saudita. O Al-Hilal, por sua vez, terá desafio duro contra o Al-Ittihad, na sexta-feira, às 14h, pela mesma competição.

Não demorou muito para a equipe visitante aumentar a vantagem, já que Al-Dawsari marcou o segundo apenas sete minutos depois, aos 45. O atacante saudita fez boa tabela com Mitrovic, invadiu a área e chutou por baixo das pernas do goleiro adversário.