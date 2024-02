Abel Ferreira ainda não repetiu escalações no comando do Palmeiras na temporada

Na noite do último sábado, o Palmeiras foi valente e buscou a virada contra o Mirassol, em compromisso válido pela décima rodada do Campeonato Paulista. O Verdão venceu o adversário por 3 a 1 na Arena Barueri, com gols de Aníbal Moreno, Raphael Veiga e Breno Lopes.

O Palmeiras foi a campo com o que tem de melhor no elenco. A única ausência "nova" foi a do zagueiro Gustavo Gómez, que sofreu uma fratura no dedo do pé esquerdo durante o dérbi. Dessa forma, até o momento, Abel Ferreira já utilizou 27 dos 30 jogadores disponíveis no plantel alviverde.

Muitos clubes não conseguem poupar seus melhores jogadores porque não tem peças suficientes para reposição ou precisam da vitória para escapar de uma má fase. Não é o caso do Alviverde, que começou bem o Paulistão e ainda não foi derrotado no torneio.

Sendo assim, Abel ainda não repetiu nenhuma escalação do Palmeiras em 2024. O técnico português vem iniciando os confrontos com times diferentes - seja por lesões ou pelo desejo de descansar seus principais atletas. Até o momento, foram dez jogos disputados na temporada, com dez escalações distintas e testando formações diferenciadas.

Os gols do #MaiorCampeãoDoBrasil no primeiro Derby da temporada! Noite de marca especial do Endrick e mais um gol do Flaco López no @Paulistao ?#AvantiPalestra pic.twitter.com/sQD518PaAU ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 19, 2024

Abel decidiu poupar grande parte dos jogadores do principal time titular em duas oportunidades. A primeira delas aconteceu contra o Red Bull Bragantino, pela quarta rodada do Estadual - poucos dias antes da decisão da Supercopa do Brasil. Até o goleiro Weverton foi poupado na vitória do Palmeiras por 1 a 0.

A segunda vez que Abel Ferreira decidiu entrar com a equipe reserva foi no duelo contra o São Bernardo, pela oitava rodada da competição - uma antes do Derby. Naves, Jhon Jhon, Luis Guilherme e Vanderlan foram apenas alguns dos jogadores que ganharam oportunidade no 11 inicial.

Já contra o Mirassol, no último sábado, a repetição de uma escalação poderia ter acontecido pela primeira vez na temporada. No entanto, o treinador precisou substituir o zagueiro Gustavo Gómez. Com isso, Abel optou por retomar a linha de quatro atrás, com Luan e Murilo defendendo a área alviverde.

Até aqui, Aníbal Moreno foi o único que disputou os 10 jogos do Verdão em 2024. No entanto, os atletas com mais minutos são aqueles que fazem parte da linha defensiva: Weverton, Murilo, Marcos Rocha, Luan e Piquerez formam o top-5 dos jogadores com maior minutagem.

Apesar das distintas escalações, o Palmeiras está em ótima fase no Estadual e segue invicto na competição. São seis vitórias e três empates nos nove jogos disputados, com o Alviverde no topo do Grupo B e na vice-liderança da classificação geral, com 21 pontos.

Buscando manter a invencibilidade e conquistar a segunda vitória consecutiva, o Palmeiras volta a campo nesta quarta-feira (28). A equipe visita a Portuguesa às 19h30 (de Brasília), em jogo atrasado da quinta rodada do Paulistão, no Canindé.

