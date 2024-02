Willian celebra gol decisivo em vitória do Santos e agradece apoio da torcida no Morumbis

O Santos venceu o São Bernardo por 2 a 1, neste domingo, pela 10ª rodada Campeonato Paulista. Decisivo, o atacante Willian Bigode agradeceu o apoio de mais de 50 mil pessoas no Morumbis e celebrou o gol que garantiu o triunfo do Peixe já na reta final do segundo tempo.

"Primeiro quero enfatizar a atmosfera. Nesse horário ainda fica mais propício para ter famílias. Ficamos felizes em corresponder com a vitória para eles. É fruto de um trabalho. Um jogo difcíl, o São Bernardo tem qualidade. Deu tudo certo, agradeço à torcida e aos companheiros", disse à Cazé TV.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão.