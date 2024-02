Última vitória do São Paulo em 2024 teve Ferraresi e Alan Franco como dupla de zaga titular

Há três jogos sem vencer, o São Paulo precisa voltar a triunfar visando uma vaga nas quartas do Paulistão. No duelo contra o Guarani, a zaga deve ser formada por Alan Franco e Ferraresi.

Dupla titular, Arboleda e Diego Costa cumprem suspensão e desfalcam o Tricolor. Na última vez que isso aconteceu, os prováveis defensores conseguiram a vitória, a última do time em 2024.

Na ocasião, o São Paulo vinha do título da Supercopa do Brasil e o técnico Thiago Carpini optou por mandar a campo um time reserva. A equipe venceu o Água Santa por 3 a 0, no Morumbis, com direito a gol de Alan Franco, e consolidou o momento positivo na temporada.

?? Com os retornos de Lucas, Wellington Rato e Igor Vinícius, nossa delegação segue para Campinas! O trio está recuperado de lesão e à disposição para o duelo com o Guarani pelo @Paulistao. #VamosSãoPaulo ?? ? Rubens Chiri / saopaulofc pic.twitter.com/lvVZDRlWxd ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 24, 2024

Desde então, porém, o Tricolor caiu de rendimento e perdeu duas (Ponte Preta e Santos) e empatou outra (RB Bragantino). Com isso, está na terceira colocação do Grupo D, com 14 pontos, atrás de São Bernardo e Novorizontino, respectivamente com um e dois jogos a mais.

Com Alan Franco e Ferraresi, o São Paulo quer voltar a vencer. O duelo está marcado para às 18h (de Brasília) deste domingo, no Brinco de Ouro da Princesa.