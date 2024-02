Santos: Presidente diz que time pode disputar mata-mata no MorumBis

Depois de mais de um ano, o Santos voltou a jogar na cidade de São Paulo. Mais de 50 mil pessoas estiveram no Morumbis hoje (25) para acompanhar a vitória de 2 a 1 do Peixe sobre o São Bernardo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

O presidente Marcelo Teixeira avaliou a experiência como positiva. Após o triunfo, o dirigente se emocionou e destacou a alegria em ver famílias nas arquibancadas.

"Sempre vale a pena quando o Santos está próximo do seu torcedor. Nesse jogo queríamos trazer santistas e famílias para um jogo em São Paulo. O Santos não jogava há muito tempo na capital. Foi uma festa. A chegada foi emocionante. É algo difícil. Tem uma dor ainda e ver essa alegria do torcedor toca demais a gente. Esse é o trabalho que temos ter", disse.

"É um dever da diretoria em proporcionar isso. Não estava preocupado com a arrecadação. Queríamos um bom público, ter o torcedor. E foi uma festa. Os jogadores comentaram, alguns não estão acostumados com esse tipo de energia. Foi uma atmosfera positiva. Resultado importante, contra um time difícil", ampliou.

Com o intuito de lotar o estádio, a diretoria alvinegra decidiu colocar preços especiais nos bilhetes. As entradas custaram entre R$ 40 e R$ 140 (inteira). Ao todo, foram 50.132 pessoas e a renda foi de R$ 2.026.735,00.

"Foi um jogo atípico pois não tivemos problemas em despesas. Quando você computar essas despesas, temos que notar o resultado. Contra o Corinthians, na Vila, tivemos R$ 1 milhão de renda. Você pode majorar um pouco mais esses ingressos e manter nossa casa, que é a Vila Belmiro", avaliou Teixeira.

"Temos que avaliar o borderô final. Nosso objetivo era atrair a família. O objetivo foi alcançado com uma boa arrecadação. Foi um sucesso, aproximar a torcida. Muitos talvez não tinham vindo ainda ao Morumbi", completou.

Por fim, Marcelo Teixeira ainda falou sobre a possibilidade do Santos disputar jogos do mata-mata do Paulistão na capital paulista.

"Pode acontecer, é viável fazer um jogo decisivo no Morumbis. Vamos aguardar quem serão os finalistas. Temos que ver os confrontos para não ter os jogos concomitantes. Se não tiver esse empecilho, o Santos poderá mudar o seu mando nas quartas", finalizou.

Com a vitória sobre o São Bernardo, o Alvinegro Praiano foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 18h (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão.