São Paulo: três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Do UOL, em São Paulo (SP)

O São Paulo enfrenta, às 18h de hoje (25), o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, em jogo da 10ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo três motivos para o torcedor acreditar na vitória — e um para desconfiar da equipe de Thiago Carpini.

Motivos para acreditar na vitória

Rato de volta. O São Paulo está invicto na temporada quando o meia está em campo. Ele se lesionou no primeiro tempo do jogo contra a Ponte Preta, quando o Tricolor ainda empatava por 0 a 0. Sem ele, duas derrotas e um empate.

Adversário frágil. O Guarani é o vice-lanterna da competição com apenas cinco pontos.

Jogo pra valer. Se em algum momento o São Paulo esteve confortável no Paulistão, isso acabou e agora o time precisa da vitória para se classificar para as quartas. A equipe ocupa a terceira colocação do grupo D diante das boas campanhas de Novorizontino e São Bernardo.

Motivos para desconfiar

Momento de oscilação. O São Paulo não tem conseguido convencer nas últimas partidas e vem de três jogos sem vitória: derrota para a Ponte Preta e Santos, além de empate com o Red Bull Bragantino.

