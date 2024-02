São Paulo cede empate ao Guarani, mas volta à zona de classificação do Paulista

Neste domingo, o São Paulo empatou por 1 a 1 com o Guarani, pela décima rodada do Paulistão, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Apesar de ampliar a série sem vencer para quatro jogos, o Tricolor retornou à zona de classificação.

Na segunda posição do Grupo D, o Tricolor está com 15 pontos, à frente do São Bernardo pela vantagem no saldo de gols, mas atrás do Novorizontino (18), ambos rivais de chave tem uma rodada a mais. O Bugre, por sua vez, está na lanterna do Grupo C, mas saiu da zona de rebaixamento, com cinco.

Em seu próximo compromisso, o São Paulo enfrenta a Inter de Limeira em jogo atrasado do Paulistão, às 21h35 (de Brasília) dessa quarta-feira, em Brasília. Já o Guarani volta a campo para encarar o Botafogo-SP, nessa sexta-feira, às 18h30, no Estádio Santa Cruz.

O jogo

O São Paulo chegou com perigo nos primeiros minutos: Ferraresi lançou para Ferreirinha, que balançou o marcador e chutou raspando a trave. Pouco depois, Igor Vinícius cruzou para o camisa 47 cabecear para fora.

Após ida ao VAR, o árbitro marcou pênalti por solada de Léo Santos em Pablo Maia. Aos 24 minutos, Calleri converteu e fez 1 a 0 para o Tricolor. Após o tento sofrido, o Guarani tentou assumir o controle da partida.

O atacante Gabriel Santos recebeu na área e arrematou um pouco acima do travessão. No fim da primeira etapa, Calleri foi acionado por Welington e finalizou com perigo.

O Guarani chegou ao empate nos acréscimos. Após cobrança de escanteio, Léo Santos deixou tudo igual antes do jogo ir ao intervalo.

Com dificuldades para superar a defesa bugrina, o São Paulo quase marcou após chute de Michel Araújo e defesa de Vladimir. Na sequência, Welington invadiu a área e concluiu para fora.

Ainda que com mais posse de bola, o Tricolor não levava perigo ao gol de Vladimir, caindo de rendimento em relação ao apresentado na primeira etapa. O Guarani, por outro lado, se fechava e explorava o contra-ataque.

Aos 22 minutos, Reinaldo serviu Gabriel França, que chutou de primeira e obrigou Rafael a fazer boa defesa. Pouco depois, Marlon Douglas chutou de longe na rede pelo lado de fora.

Já na reta final do jogo, o São Paulo ficou perto de marcar, quando Wellington Rato carimbou a trave. Posteriormente, Lucas ajeitou para Wellington arrematar para fora com perigo.

Apesar da pressão são-paulina, o Tricolor não passou à frente no marcador e o jogo em Campinas terminou em empate por 1 a 1.

FICHA TÉCNICA



GUARANI 1 x 1 SÃO PAULO

Local: Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)



Data: 25 de fevereiro de 2024, domingo



Horário: 18 horas (de Brasília)



Árbitro: Lucas Canetto Bellote



Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa e Daniel Luis Marques



VAR: Daiane Muniz dos Santos



Cartões amarelos: Marcio Silva, Léo Santos, Camacho, Vladimir, Diogo Mateus e Anderson Leite (Guarani); Igor Vinícius, Alisson e Lucas Moura (São Paulo)

Gols:



São Paulo: Calleri, aos 24 minutos do 1ºT



Guarani: Léo Santos, aos 52 minutos do 1ºT

GUARANI: Vladimir; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan, Marcio Silva e Hélder (Lucas Adell) ; Camacho (Matheus Bueno), Anderson Leite e Régis (Gustavo França); Gabriel Santos (Reinaldo) e Pablo Thomaz (Marlon Douglas)



Técnico: Claudinei Oliveira

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Alan Franco, Ferraresi e Welington; Pablo Maia, Alisson (Bobadilla) e Michel Araújo (Luciano); Ferreirinha (Wellington Rato), Calleri e Erick (Lucas Moura)



Técnico: Thiago Carpini