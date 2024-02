Santos terá Pedrinho titular, mas segue sem Giuliano contra o São Bernardo; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o São Bernardo, neste domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis. O Peixe não contará com o retorno de Giuliano.

Havia a expectativa do meia estar de volta após quase um mês afastado devido a uma lesão na panturrilha esquerda. O jogador até veio ao estádio com a delegação, mas ficou de fora até mesmo do banco de reservas.

Quem ganha uma chance entre os titulares é o atacante Pedrinho.

Assim, Fábio Carille escalou o clube com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Pituca e Otero; Pedrinho, Guilherme e Morelos.

Hayner (suspenso), Rodrigo Falcão (lesão no joelho), Cazares (dores no tornozelo), Kevyson (lesão no joelho), Alison (em recuperação de cirurgia no joelho) e Sandry (fisioterapia) são desfalques no Alvinegro Praiano.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Peixe ocupa a liderança do grupo A, com 19 pontos. O São Bernardo está em segundo da chave C, com 15.

A bola rola no gramado do Morumbis a partir das 11 horas (de Brasília). A expectativa é de mais de 48 mil torcedores no estádio.