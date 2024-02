Santos quebra recorde de público do Paulistão e do Morumbis em 2024 contra o São Bernardo

A vitória de 2 a 1 do Santos sobre o São Bernardo, neste domingo, ficará marcada na memória do santista. Mais de 50 mil pessoas estiveram no Morumbis para acompanhar de perto o triunfo alvinegro, válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Ao todo, 50.132 pessoas foram ao estádio, gerando uma renda de R$ 2.026.735,00. Esse é o maior público registrado do Paulistão e do Morumbis no ano até o momento.

Até então, o recorde pertencia ao jogo entre São Paulo e Portuguesa, disputado no dia 27 de janeiro. Na ocasião, 45.840 mil pessoas foram ao Morumbis ver a vitória de 1 a 0 dos mandantes.

Já a renda bruta do embate foi de R$ 2.549.211,00. A líquida foi de R$ 1.812.794,57. A Federação Paulista de Futebol ainda não divulgou a renda líquida de Santos x São Bernardo.

A festa promovida pela torcida do Santos nas arquibancadas do Morumbis neste domingo deixou a diretoria e comissão técnica do clube muito contentes.

"Sempre vale a pena quando o Santos está próximo do seu torcedor. Nesse jogo queríamos trazer santistas e famílias para um jogo em São Paulo. O Santos não jogava há muito tempo na capital. Foi uma festa. A chegada foi emocionante. É algo difícil. Tem uma dor ainda e ver essa alegria do torcedor toca demais a gente. Esse é o trabalho que temos ter", disse o presidente Marcelo Teixeira.

"É um dever da diretoria em proporcionar isso. Não estava preocupado com a arrecadação. Queríamos um bom público, ter o torcedor. E foi uma festa. Os jogadores comentaram, alguns não estão acostumados com esse tipo de energia. Foi uma atmosfera positiva. Resultado importante, contra um time difícil", ampliou.

"22 de 30 pontos, liderança provisória do Paulistão, sabendo que o Palmeiras tem um jogo a menos. Um jogo contra uma equipe que está com o Márcio há bastante tempo. Teve calor, surpresas do jogo. O João Schmidt sentiu câimbra forte. Joaquim também colocou a mão na perna...Mas muito feliz. Que coisa linda. Que coisa linda", comentou Fábio Carille.

"Eu, particularmente, não lembro a última vez que trabalhei com mais de 50 mil pessoas. Caravanas do interior para vir. Uma luta para comprar ingresso. Que festa linda, é emocionante participar desses momentos após anos tão ruins que o Santos teve", completou o técnico.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano foi aos 22 pontos e assegurou o primeiro lugar do grupo A. Dessa forma, o time, que é dono da melhor campanha do Estadual até o momento, jogará as quartas de final em casa.

O Santos volta a campo no próximo domingo, às 18 horas (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, pela 11ª rodada do Paulistão.