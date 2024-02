Ex-campeão da NFL é preso suspeito de dirigir sob o efeito de drogas

Na madrugada do último sábado (24), Richard Sherman, campeão do Super Bowl XLVIII, em 2014, com o Seattle Seahawks, foi preso no estado de Washington, nos Estados Unidos, por suspeita de dirigir sob influência de drogas.

O que aconteceu

Segundo a ESPN norte-americana, Richard Sherman foi abordado pelo policial Rick Johnson, que relatou ter conversado com o ex-atleta e notado um "odor intoxicante" e que os olhos do suspeito estavam "avermelhados e lacrimejando".

Sherman deverá seguir preso até segunda-feira (26), quando uma audiência sobre o caso ocorrerá.

A lei do estado de Washington define o termo "dirigir sob a influência de drogas" quando o "condutor faz uso de bebidas alcoólicas, maconha ou qualquer outra droga".