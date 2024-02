Real Madrid x Sevilla: horário e onde assistir ao vivo ao jogo do Espanhol

Do UOL, em São Paulo

Real Madrid e Sevilla se enfrentam hoje (25), no Santiago Bernabéu, às 17h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.

O jogo vai passar com exclusividade no Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Real Madrid lidera a competição com 62 pontos. A equipe treinada por Carlo Ancelotti perdeu apenas uma vez no torneio e se distanciou dos principais concorrentes — até um tropeço mantém o time no topo da tabela.

Já o Sevilla ocupa a parte inferior da classificação com apenas 24 pontos ganhos. O clube, no entanto, engatou uma sequência de quatro jogos sem perder no Espanhol.

Os times voltam a jogar pelo Espanhol no sábado. O Real visita o Valencia a partir das 17h30, enquanto o Sevilla, ainda na parte da manhã, recebe a Real Sociedad.

Real Madrid x Sevilla

Data: 25 de fevereiro de 2024, às 17h (de Brasília)

Local: Santiago Bernabéu, em Madrid (Espanha)

Transmissão: Star+ (streaming)