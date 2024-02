PSG marca de pênalti nos acréscimos e empata contra o Rennes pelo Francês

O Paris Saint-Germain (PSG) sofreu para evitar a derrota contra o Rennes na tarde deste domingo, pelo Campeonato Francês. Com um pênalti marcado nos acréscimos, o time da casa arrancou o empate por 1 a 1, no Parque dos Príncipes.

Com o empate, o PSG contabiliza 54 pontos ganhos e segue com vantagem confortável na ponta do Francês, já que o vice-líder Brest tem 11 pontos e menos. Já o Rennes fica na sétima posição, com 35 pontos.

O próximo compromisso do PSG será contra o Monaco, nesta sexta-feira, como visitante, pelo Campeonato Francês. Já o Rennes visita o Le Puy na quinta, pelas quartas de final da Copa da França.

O Rennes abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo, com um golaço. Gouiri recebeu a bola no terço final do campo, deu uma meia-lua em Danilo Pereira e finalizou de direita, sem chances para o goleiro Donnarumma.

Aos 40 minutos da segunda etapa, Bastien Dechepy marcou pênalti em cima de Gonçalo Ramos, mas mudou de decisão após revisar o lance no VAR. Aos 47, houve outro pênalti para o PSG, confirmado pela arbitragem. O próprio Gonçalo chutou no ângulo e empatou.

Veja outros resultados deste domingo pelo Francês:

Lens 2 x 3 Monaco

Le Havre 1 x 2 Reims

Nice 0 x 0 Clermont Foot

Toulouse 3 x 1 Lille