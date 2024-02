Por que clássico Fla-Flu cresceu e voltou a ser o mais disputado do Rio

Do UOL, no Rio de Janeiro

Flamengo e Fluminense têm clássicos marcantes ao longo dos tempos, mas a rivalidade voltou com força total nos últimos anos. Neste domingo, às 16h, no Maracanã, a dupla dá início a mais uma temporada de um duelo que vem sendo equilibrado nos números.

O que aconteceu

O Flu foi o único rival a primeiro ameaçar e depois quebrar uma sequência do milionário Fla. Mesmo nos anos em que o Rubro-negro foi campeão no Carioca, o Tricolor deu trabalho. Os dois sempre começam o Carioca como favoritos.

Nos últimos dois anos foram dois títulos do Fluminense no Estadual. Em 2023, o Flamengo abriu vantagem de 2 a 0 no jogo de ida da decisão, mas levou uma goleada na volta. Agora, tenta evitar o tricampeonato e retomar o trono.

Mesmo com valores de investimentos ainda distantes, os clubes têm se reforçado a cada ano. O Fla segue com um elenco caro e de peso, enquanto o Flu contratou nomes como Douglas Costa e Renato Augusto nessa última janela. A diferença entre os dois vem diminuindo.

O clássico também opõe os dois últimos campeões da Libertadores. Flamengo e Fluminense levaram a taça em 2022 e 2023, respectivamente.

Flamengo e Fluminense são os principais representantes do futebol carioca nos últimos anos. Além das vagas consecutivas na Libertadores, as equipes também se destacaram em competições importantes. Mesmo sendo SAF, Vasco e Botafogo ainda não encontraram regularidade nos últimos anos.

Os clássicos também são quentes. No último, Nino e Gabigol se envolveram em confusão e foram expulsos. Felipe Melo já fez diversas provocações, e Gabi teve um momento com Marcelo, mostrando o título de campeão da Copa do Brasil.

Flamengo e Fluminense são parceiros fora do campo. A relação entre os presidentes é boa e se fortaleceu com a gestão conjunta do Maracanã.

