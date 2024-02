Popó x Bambam: confira o que rolou em todos os combates da noite

Na luta principal do Fight Music Show 4, ocorrida no Vibra São Paulo, Popó não precisou de muito esforço e venceu Kleber Bambam por nocaute técnico.

Outras quatro lutas entre famosos ocorreram no card principal do evento. Confira os resultados abaixo.

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (vencedor: Popó)

Popó não deu chances para Bambam e deixou o fisiculturista atordoado com apenas poucos segundos de combate.

No fim das contas, o tetracampeão partiu para cima e emendou sequências que deixaram Bambam sem reação, finalizando a luta por nocaute técnico com um minuto.

Nego do Borel x MC Gui (vencedor: MC Gui)

Em clima nada amistoso, MC Gui foi mais estratégico e nocauteou Nego do Borel no final do 3º round para vencer a luta.

Parte do público invadiu o ringue para celebrar a vitória do funkeiro paulistano. Houve uma confusão entre os fãs ainda no palco da luta, mas os ânimos se acalmaram.

Fernanda Lacerda "Mendigata" x Emilene Juarez (vencedora: Emilene Juarez)

Esposa do tetracampeão mundial Popó, a nutricionista Emilene Juarez venceu a Mendigata por decisão unânime dos juízes.

Emilene derrubou Mendigata no último round com um direto certeiro. A ex-panicat resistiu até o fim, mas não evitou a derrota no duelo pelos votos dos juízes.

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (vencedor: Luiz Mesquita)

Depois de muita troca de provocações, Luiz Otávio Mesquita levou a melhor sobre Thomaz Costa, ator da novela Carrossel.

O filho do apresentador Otávio Mesquita venceu por decisão unânime, após se manter mais estável durante todo o confronto.

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (vencedores: Rey Physique e Natural pra Cavalo)

Em uma raríssima luta de duplas no boxe, Rey Physique e Natural pra Cavalo superaram Pobre Loco e Sheviii2k graças a um nocaute técnico ocorrido no terceiro round.

O duelo foi morno em grande parte do tempo, com destaque para os fortes socos de Rey na trocação com Sheviii2k.

Veja também os resultados do card preliminar:

Martin Farley venceu Lucas Sampaio "Bomba" por decisão dividida (MMA)

Hugo Paiva "Pequeno" venceu Wellington Souza por nocaute técnico (MMA)

Pedro Oliveira venceu Max Alves "Xigo" por nocaute (MMA)

Fábio Maldonado venceu Leonardo Leleco por nocaute técnico e interrupção médica (boxe)