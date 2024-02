MC Gui dedica vitória a irmão morto após nocautear Nego do Borel no FMS 4

MC Gui dedicou sua vitória sobre Nego do Borel no Fight Music Show 4 a Gustavo, seu irmão que morreu em 2014 quando tinha 17 anos.

Há exatamente dez anos, eu estava neste palco gravando meu DVD. Aqui foi o último lugar que recebi um abraço do meu irmão em vida. Uma semana depois, ele morreu, e eu tatuei a imagem na perna. Quando soube que o evento seria aqui, me dediquei ao máximo para dar a vitória a ele, que está no céu. MC Gui, após nocautear Nego do Borel

MC Gui nocauteia Nego do Borel

O músico de 25 anos venceu o oponente por nocaute técnico no final do 3º round, após uma sequência de golpes

Borel e Gui dividiram o público ainda na chamada ao ringue. "Ei, Borel, vai tomar no c*", bradaram alguns, enquanto outros apoiaram o funkeiro e replicaram a ofensa ao rival.

O 1° round foi agitado: quando o carioca encaixou o primeiro golpe, Gui pediu mais — e até tomou, mas conseguiu responder antes da pausa.

Os dois foram vaiados no round seguinte, mas o paulista conseguiu conectar um golpe que reacendeu a trocação.

Gui derrubou Borel no round 3 e incendiou a Vibra São Paulo. Ele ironizou o rival, que demorou quase um minuto para se recompor.

O golpe fatal ocorreu pouco depois: desnorteado, Borel não aguentou e foi ao chão novamente. Parte do público subiu no ringue para comemorar com MC Gui.

Resultados do Fight Music Show 4

CARD PRELIMINAR:

Martin Farley x Lucas Sampaio "Bomba" (MMA)

Hugo Paiva "Pequeno" x Wellington Souza (MMA)

Max Alves "Xigo" x Pedro Oliveira (MMA)

Fábio Maldonado x Leonardo Leleco (boxe)

CARD PRINCIPAL:

Pobre Loco e Sheviii2k x Rey Physique e Natural pra Cavalo (boxe)

Thomaz Costa x Luiz Mesquita (boxe)

Fernanda Lacerda x Emilene Juarez (boxe)

Nego do Borel x MC Gui (boxe)

Acelino Popó Freitas x Kleber Bambam (boxe)