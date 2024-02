Mais rápido que miojo: Popó amassa Bambam em menos de 1 minuto no FMS 4

Os quase dois anos trocados de farpas entre Popó e Bambam se resolveram em 36 segundos: o tetracampeão amassou e nocauteou o ex-BBB na principal luta do FMS (Fight Music Show) 4.

Em uma Vibra São Paulo pulsante, o baiano resolveu as tretas desde o início do duelo. Ele partiu para cima do desafeto e, em menos de 30 segundos, já havia acertado o rosto do paulista.

Bambam tentou fugir, mas era tarde demais: Popó continuou "macetando" o rival e fez o público explodir com 58 segundos, quando derrubou de vez o fisiculturista.

A torcida, quase toda do tetracampeão, foi ao delírio: "Foi mais rápido que miojo", brincou o humorista Tirulipa ainda no palco. "Foi só isso? Eu fiquei sete horas aqui para isso?" se lamentou um anônimo em meio aos comentários eufóricos sobre o nocaute.

O espaço da Vibra São Paulo não se esvaziou tão rápido quanto o golpe de Popó: até pouco mais de 2h (de Brasília), o público se manteve nas cadeiras repercutindo o duelo — e contando com a sorte para tirar a foto ao lado de algum famoso.

Provocações recentes

Os últimos dias ficaram marcados por ofensas trocadas pelos dois lados, com promessas que foram desde "explodir as costelas" até "arrancar a cabeça".

A expectativa é acabar o mais rapidamente possível. O Bambam vive de mídia e gosta de usar as pessoas para aparecer. Então, não vou dar um segundo de mídia para ele. É murro na cabeça. Vou explodir as costelas dele Popó

Eu vou chocar o mundo! O Popó acha que é intocável, só que ele nunca tomou um soco de um cara de 90kg, 95kg. Ele pega pesado com caras de 58kg, 62kg. Ele acha que está mais pesado agora e que vai aguentar comigo, mas ele está é gordo. Onde eu tocar, ele vai cair. É o foguete, vou arrancar a cabeça dele Bambam

Encarada entre Popó e Bambam na véspera do Fight Music Show 4 Imagem: Mariana Lima/Fight Music Show

Rivalidade cresceu nos últimos anos

A luta serviu como uma espécie de "acerto de contas" entre Popó e Bambam. O tetracampeão mundial de boxe e o fisiculturista e campeão da 1ª edição do BBB eram amigos, mas romperam em 2022.

Mamá Brito, CEO do FMS, disse que a treta não surgiu apenas para se transformar em uma luta: um pedido não atendido gerou a troca de farpas entre eles.

"O Bambam chamou o Popó para fazer um podcast, e o Popó não respondeu. O Bambam é uma explosão e, por muito pouco, ele fica bravo demais", disse o empresário ao canal "Vê se Pode", do YouTube.

O ex-BBB afirmou que o tetracampeão "ficou meio arrogante" depois de encarar Whindersson Nunes na 1ª edição do FMS. Foi por este motivo que ele resolveu desafiar o desafeto a luta em questão.