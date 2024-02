Liverpool bate Chelsea com gol na prorrogação e conquista 10º título da Copa da Liga

Neste domingo, no Wembley Stadium, o Liverpool, comandado por Klopp, garantiu a taça da Copa da Liga Inglesa depois de vencer o Chelsea por 1 a 0. O gol do título foi marcado pelo zagueiro Van Dijk.

Com o resultado, o Liverpool, que havia vencido a competição pela última vez em 2022, justamente diante do Chelsea, chegou ao seu décimo título. Do outro lado, o adversário, pentacampeão, ficou com o vice-campeonato.

Os campeões retornam aos gramados na próxima quarta-feira, diante do Southampton, pela quinta rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola às 17h00 (de Brasília), em Anfield. O Chelsea também voltará a duelar na próxima quarta-feira, pela Copa da Inglaterra. Por sua vez, a equipe enfrenta o Leeds, às 16h30 (de Brasília), no Stamford Bridge.

O jogo

Muito disputada, a partida começou com uma boa chance para Luis Díaz abrir o placar para o Liverpool, aos 14 minutos. Entretanto, Petrovic fez uma ótima defesa na finalização do atacante para salvar o Chelsea.

A resposta veio aos 20, com Cole Palmer. O jogador aproveitou o rebote dentro da área, mas foi bloqueado pelo goleiro Kelleher. Já aos 32, o time de Londres marcou com Sterling, após o atleta aproveitar ótimo passe recebido na pequena área, mas o bandeirinha anulou corretamente por impedimento.

Aos 40, o holandês Gakpo, do Liverpool, recebeu bom cruzamento de Bradley, mas mandou no poste direito do goleiro.

Van Dijk, aos 15 minutos da segunda etapa, balançou a rede após cabecear com categoria, entretanto, o VAR chamou o juiz e o gol foi anulado, também por impedimento.

O Chelsea respondeu novamente aos 30 minutos, com um leve toque de Gallagher, mas a bola parou na trave. Aos 41, o time teve outra grande oportunidade com o jogador, que dominou dentro da área e chutou em cima do goleiro.

Já no início da primeira etapa da prorrogação, aos quatro minutos, o Liverpool começou assustando o adversário com um cabeceio de Jayden Danns no cruzamento de Tsimikas, mas Petrovic estava bem posicionado para fazer mais uma defesa.

A equipe chegou novamente aos onze da segunda etapa, com Elliot. O atacante aproveitou o cruzamento de Luis Díaz, mas seu chute saiu tirando tinta da trave direita. Entretanto, logo em seguida, aos 14, Van Dijk subiu mais alto e aproveitou o escanteio batido por Tsimikas para garantir o título.