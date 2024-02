Lautaro marca duas vezes, e líder Inter de Milão goleia Lecce pelo Italiano

A líder Inter de Milão goleou o Lecce neste domingo por 4 a 0, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A partida foi realizada no Estádio Via del Mare e contou com dois gols do argentino Lautaro Martínez.

Com o placar positivo, a Inter de Milão chega aos 66 pontos e abre nove de vantagem para a Juventus, que ainda tem um jogo a mais. Já o time da casa ocupa a 14º colocação, com 24.

A Internazionale entra em campo novamente nesta quarta-feira, às 16h45 (de Brasília), para enfrentar a Atalanta, no Estádio Giuseppe Meazza, pela 21ª rodada da liga italiana, que estava atrasada. Já o Lecce visita o Frosinone no próximo domingo, às 11h.

A Inter de Milão fez jus ao favoritismo e, logo aos 14 minutos da primeira etapa, abriu o placar. Lautaro Martínez recebeu grande passe de Kristjan Asllani e finalizou rasteiro para marcar.

A Internazionale criou mais chances no primeiro tempo, mas só aumentou a vantagem no segundo, aos nove minutos, com Davide Frattesi. Lautaro tocou na linha de fundo para Alexis Sánchez, que, com calma, passou para o meio-campista ampliar debaixo das traves.

Logo em seguida, aos 11 minutos, a Inter fez o terceiro. Davide Frattesi avançou com velocidade no contra-ataque e cruzou rasteiro para Lautaro marcar seu segundo gol no jogo.

A pressão continuou e, aos 22 minutos, os visitantes transformaram a partida em goleada. Federico Dimarco cobrou escanteio forte e o zagueiro De Vrij cabeceou na primeira trave para fazer o quarto e último gol do jogo.

Confira os outros resultados do Campeonato Italiano neste domingo: