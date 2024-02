Jogo do Fluminense hoje (25/2) no Carioca: horário e onde assistir ao vivo

Do UOL, em São Paulo

O Fluminense encara o Flamengo hoje (25), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.

O clássico será transmitido ao vivo pela Band, Bandsports e Goat.

A disputa pela liderança é o principal atrativo do jogo. Os times estão empatados com 21 pontos, mas o rubro-negro leva vantagem no saldo de gols.

Na briga pelo título da Recopa Sul-Americana, Fernando Diniz deve preservar alguns jogadores no clássico.

O Tricolor perdeu por 1 a 0 para a LDU na primeira partida da decisão, no Equador. O jogo de volta será na próxima quinta (29) no Maracanã.

O Flamengo goleou o Boavista na última rodada e segue invicto em 2024. Recuperado de uma virose, Erick Pulgar fica à disposição de Tite.

Flamengo x Fluminense -- Campeonato Carioca

Data e horário: 25 de fevereiro, às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Transmissão: Band, Bandsports e Goat