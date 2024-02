Internacional x Grêmio: confira prováveis escalações e onde assistir ao clássico pelo Gaúcho

Internacional e Grêmio se enfrentam, neste domingo, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 18h (de Brasília). As equipes disputarão o primeiro Gre-Nal da temporada e o de número 441 na história do clássico.

ONDE ASSISTIR



O jogo terá transmissão do canal fechado Premiere.

PONTUAÇÃO



Internacional - 22 pontos em 9 partidas - iniciou a rodada na 1ª posição



Grêmio - 20 pontos em 9 partidas - iniciou a rodada na 2º posição

ESCALAÇÕES



Internacional



Anthoni; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Mauricio, Bruno Henrique e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia



Técnico: Eduardo Coudet

Grêmio



Marchesín; João Pedro, Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Du Queiroz e Pepê; Pavón, Gustavo Nunes e João Pedro Galvão



Técnico: Renato Portaluppi

ARBITRAGEM



O jogo será apitado por Anderson Daronco, auxiliado pelos assistentes Rafael da Silva Alves e Maira Mastella Moreira. O quarto árbitro será Jonathan Giovanella Vivian.