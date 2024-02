Inter vence rival Grêmio com gol nos acréscimos e garante liderança do Gaúcho

Neste domingo, o Internacional venceu o Grêmio por 3 a 2, pela 10ª rodada da primeira fase do Campeonato Gaúcho. O Gre-Nal foi realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Com o resultado, o Colorado garante a liderança da competição, com 25 pontos. O Tricolor, por sua vez, desperdiça a chance de ultrapassar seu maior rival e segue na segunda posição, com 20.

O próximo confronto do Inter será nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), contra o ASA, fora de casa, pela primeira rodada da Copa do Brasil. Já o Grêmio disputa o título da Recopa Gaúcha contra o São Luiz, no mesmo dia, às 19h30, no Estádio 19 de Outubro.

O Jogo - O confronto começou movimentado e, aos 14 minutos do primeiro tempo, o Grêmio abriu o placar com gol contra de bizarro de Renê. O lateral esquerdo do Inter se atrapalhou e acabou tocando contra a própria meta, após cruzamento de Reinaldo.

Depois do gol sofrido, o Colorado passou a pressionar o Tricolor e conseguiu empatar a partida aos 25 minutos da etapa inicial. Alan Patrick deu grande passe para Maurício, que finalizou rasteiro de fora da área para igualar o marcador.

A etapa final começou equilibrada, com as duas equipes atacando. Aos 11 minutos, Villasanti recebeu pelo meio, passou em velocidade por Renê na área e tocou na saída do goleiro Anthoni para marcar o segundo do Grêmio.

O Internacional não se abalou e, aos 18 minutos do segundo tempo, empatou novamente. Maurício fez um ótimo passe para o centroavante Alario, que bateu rasteiro. O goleiro Marchesín ainda tocou na bola, mas não impediu o gol.

Nos acréscimos, aos 49 minutos da etapa complementar, Alan Patrick driblou Kannemann e foi derrubado dentro da área. O árbitro Anderson Daronco marcou pênalti e o camisa 10 converteu para fazer o gol da vitória do Internacional.