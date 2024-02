Gaúcho vira esperança de salvar pátria em festa argentina no Rio Open

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com muitas surpresas e alguns contratempos, o Rio Open pregou peças e terá uma final argentina, hoje (25), entre Sebastian Baez e Mariano Navone. Há, porém, um gaúcho de Porto Alegre que pode salvar a pátria e livrar o Rio de Janeiro de ter um domingo de "Decime que se siente".

O que aconteceu

Rafael Matos é o representante brasileiro na final de duplas. Ele jogará a decisão ao lado do colombiano Nicolas Barrientos. Seus adversários serão os austríacos Alexander Erler e Lucas Miedler.

Matos e seu companheiro se notabilizaram pelas viradas no torneio. Foram três ao longo do Rio Open.

O gaúcho pode ser o primeiro brasileiro a ser campeão da competição. Nos anos anteriores, o Brasil também teve representantes na final de duplas, mas foram vices. Marcelo Melo, em 2023 e 2014; Bruno Soares, em 2022; e Thomas Bellucci e Rogério Dutra Silva, em 2019.

Rafael Matos conta com o apoio da torcida brasileira para levar o título inédito. A partida será a preliminar do duelo entre Baez e Navone na simples.

A torcida brasileira é barulhenta, eu gosto. Sou um cara mais quieto, acho que isso faz eu ir um pouco mais para cima também, e meus melhores jogos são quando eu estou assim, então eu consigo tirar isso deles. Jogar em casa é um sentimento muito especial

Rafael Matos

Campeão do Australian Open

Rafael Matos foi campeão do Australian Open de 2023 nas duplas mistas. A conquista aconteceu ao lado de Luisa Stefani. Eles foram a primeira dupla 100% brasileira a conquistar um Grand Slam.

O gaúcho também já chegou às quartas de Roland Garros nas duplas masculinas, em 2022. No juvenil, em 2014, foi vice do US Open também nas duplas masculinas.